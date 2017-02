Звезды Голливуда отрепетировали церемонию вручения премии "Оскар"

Последняя репетиция прошла в субботу в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) перед 89-й церемонией вручения кинопремии "Оскар". Десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона, опробовали сцену зала. Вести церемонию впервые будет комик Джимми Киммел , сообщает , сообщает ТАСС





Репетиция поцелуев





Обстановка во время репетиция царила самая непринужденная, сообщает агентство Associated Press. Знаменитости сменяли друг друга на сцене практически каждые 15 минут. В частности, Холли Берри отрепетировала поцелуй в щеку на Дуэйне Джонсоне, который изображал подъем лауреата премии на сцену Dolby для произнесения благодарственной речи.





Согласно рейтингу журнала Forbes, 44-летний Джонсон за календарный год (истек 1 июня 2016 года) заработал $64,5 млн и является самым высокооплачиваемы актером в мире. По оценке Forbes, атлет сумел увеличить заработки почти вдвое, главным образом за счет гонорара за роль в фильме "Полтора шпиона" (Central Intelligence, 2016) и аванса за съемки в восьмой части популярного боевика "Форсаж" (Fast and Furious).





Сабо и туфли на каблуках





Присутствовавшие в Dolby аккредитованные журналисты обратили внимание, что большинство знаменитостей были одеты неформально. Однако практически все актрисы, за исключением Скарлетт Йоханссон, пришли в приготовленных для церемонии парадных туфлях на высоких каблуках.





Репетировали и певцы, которым предстоит выступать на церемонии. Лин-Мануэль Миранда исполнял композицию How Far I'll Go из анимационного фильма "Моана" (Moana). Джон Ледженд готовился к исполнению обеих выдвинутых на "Оскар" песен Audition и City of Stars из фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land), претендующего на 14 статуэток. В этом мюзикле актер и композитор Ледженд сыграл роль солиста группы, исполняющей композиции в стиле неосоул.





Команда ведущих





49-летний Джимми Киммел сменил в амплуа ведущего церемонии комедийного актера Криса Рока. Киммел стал единственным представителем шоу-бизнеса, которому было доверено вести поочередно вручения американской телевизионной премии "Эмми" и кинопремии "Оскар".





Часть почетных обязанностей Киммела делегирована целому созвездию из более чем 40 голливудских знаменитостей. Вскрывать конверты с именами победителей и развлекать зрителей будут Леонардо Ди Каприо, Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Хавьер Бардем и многие другие. Украсят вечер своим присутствием бесподобные Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн, Эмма Стоун и Алисия Викандер.





Церемония начнется в 17:30 по времени Западного побережья США (04:30 мск понедельника). Трансляцию в 52-й раз в истории Академии будет вести телекомпания ABC.





Алексей Качалин.