Звезды Голливуда отрепетировали церемонию вручения премии "Оскар"
26 февраля 2017, 08:26
Сцену зала опробовали десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона.
Последняя репетиция прошла в субботу в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) перед 89-й церемонией вручения кинопремии "Оскар". Десятки знаменитостей, включая Скарлетт Йоханссон, Холли Берри, Сэмюэла Л. Джексона и Дуэйна Джонсона, опробовали сцену зала. Вести церемонию впервые будет комик Джимми Киммел, сообщает ТАСС.
Репетиция поцелуев
Обстановка во время репетиция царила самая непринужденная, сообщает агентство Associated Press. Знаменитости сменяли друг друга на сцене практически каждые 15 минут. В частности, Холли Берри отрепетировала поцелуй в щеку на Дуэйне Джонсоне, который изображал подъем лауреата премии на сцену Dolby для произнесения благодарственной речи.
Согласно рейтингу журнала Forbes, 44-летний Джонсон за календарный год (истек 1 июня 2016 года) заработал $64,5 млн и является самым высокооплачиваемы актером в мире. По оценке Forbes, атлет сумел увеличить заработки почти вдвое, главным образом за счет гонорара за роль в фильме "Полтора шпиона" (Central Intelligence, 2016) и аванса за съемки в восьмой части популярного боевика "Форсаж" (Fast and Furious).
Сабо и туфли на каблуках
Присутствовавшие в Dolby аккредитованные журналисты обратили внимание, что большинство знаменитостей были одеты неформально. Однако практически все актрисы, за исключением Скарлетт Йоханссон, пришли в приготовленных для церемонии парадных туфлях на высоких каблуках.
Репетировали и певцы, которым предстоит выступать на церемонии. Лин-Мануэль Миранда исполнял композицию How Far I'll Go из анимационного фильма "Моана" (Moana). Джон Ледженд готовился к исполнению обеих выдвинутых на "Оскар" песен Audition и City of Stars из фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land), претендующего на 14 статуэток. В этом мюзикле актер и композитор Ледженд сыграл роль солиста группы, исполняющей композиции в стиле неосоул.
Команда ведущих
49-летний Джимми Киммел сменил в амплуа ведущего церемонии комедийного актера Криса Рока. Киммел стал единственным представителем шоу-бизнеса, которому было доверено вести поочередно вручения американской телевизионной премии "Эмми" и кинопремии "Оскар".
Часть почетных обязанностей Киммела делегирована целому созвездию из более чем 40 голливудских знаменитостей. Вскрывать конверты с именами победителей и развлекать зрителей будут Леонардо Ди Каприо, Райан Гослинг, Мэтт Дэймон, Хавьер Бардем и многие другие. Украсят вечер своим присутствием бесподобные Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн, Эмма Стоун и Алисия Викандер.
Церемония начнется в 17:30 по времени Западного побережья США (04:30 мск понедельника). Трансляцию в 52-й раз в истории Академии будет вести телекомпания ABC.
Алексей Качалин.
Фото: Matt Sayles/Invision/AP.
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