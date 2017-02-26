Биатлонистка Вишневская выиграла четвертое «золото» Азиады-2017

26 февраля 2017, 09:52

Ранее она победила в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.


На зимних Азиатских играх в Саппоро прошел масс-старт на 12.5 километров у женщин.

Золотую медаль завоевала казахстанская биатлонистка Галина Вишневская, «серебро» и «бронза» — также у казахстанок — Алины Райковой и Дарьи Усановой соответственно.

Отметим, что это уже четвертое «золото» Вишневской на Азиаде-2017 — ранее она победила в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)

Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12.5 км. Четыре огневых рубежа.

1. Галина Вишневская (Казахстан) — 39:26.6 (0+1+0+0)
2. Алина Райкова (Казахстан) — +44.4 (0+0+1+0)
3. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:33.1 (0+1+1+3)

9. Анна Кистанова (Казахстан) — +4:26.0 (2+1+3+0).

Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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