Биатлонистка Вишневская выиграла четвертое «золото» Азиады-2017

Ранее она победила в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.

На зимних Азиатских играх в Саппоро прошел масс-старт на 12.5 километров у женщин.





Золотую медаль завоевала казахстанская биатлонистка Галина Вишневская, «серебро» и «бронза» — также у казахстанок — Алины Райковой и Дарьи Усановой соответственно.





Отметим, что это уже четвертое «золото» Вишневской на Азиаде-2017 — ранее она победила в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.

Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)





Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12.5 км. Четыре огневых рубежа.





1. Галина Вишневская (Казахстан) — 39:26.6 (0+1+0+0)

2. Алина Райкова (Казахстан) — +44.4 (0+0+1+0)

3. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:33.1 (0+1+1+3)





9. Анна Кистанова (Казахстан) — +4:26.0 (2+1+3+0).







