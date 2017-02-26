Биатлонистка Вишневская выиграла четвертое «золото» Азиады-2017
26 февраля 2017, 09:52
Ранее она победила в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.
На зимних Азиатских играх в Саппоро прошел масс-старт на 12.5 километров у женщин.
Золотую медаль завоевала казахстанская биатлонистка Галина Вишневская, «серебро» и «бронза» — также у казахстанок — Алины Райковой и Дарьи Усановой соответственно.
Отметим, что это уже четвертое «золото» Вишневской на Азиаде-2017 — ранее она победила в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12.5 км. Четыре огневых рубежа.
1. Галина Вишневская (Казахстан) — 39:26.6 (0+1+0+0)
2. Алина Райкова (Казахстан) — +44.4 (0+0+1+0)
3. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:33.1 (0+1+1+3)
9. Анна Кистанова (Казахстан) — +4:26.0 (2+1+3+0).
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com