Угрозы жизни пострадавших при наезде автомобиля в Новом Орлеане нет

21 человек был госпитализирован в различные клиники города.

Жизни людей, пострадавших при наезде автомобиля на праздничный парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, ничего не угрожает. Об этом сообщает местное издание The New Orleans Advocate со ссылкой на главу отделения полиции Майкла Харрисона, передает Об этом сообщает местное издание The New Orleans Advocate со ссылкой на главу отделения полиции Майкла Харрисона, передает РИА Новости





Полицейский подтвердил информацию СМИ, что водитель серого грузовика, по всей видимости, находящейся в состоянии "сильной интоксикации", уходя от столкновения с другими транспортными средствами, повернул фактически навстречу параду. Столкновение произошло в примерно 7 вечера местного времени (4 утра мск).





Харрисон сообщил, что 21 человек был госпитализирован в различные клиники города. По данным властей, жизни людей ничего не угрожает. По словам полицейского, пострадала девочка трех-четырех лет, ее состояние стабильно.





Также отмечается, что в катастрофе ранен один полицейский, которого Харрисон вместе с мэром Митчем Лэндрю уже посетили в больнице. Он добавил, что все пострадавшие – молодые люди, средний их возраст – 30-40 лет.



