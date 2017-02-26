В Алматы неуправляемая Mazda протаранила Porsche и ворота троллейбусного парка
26 февраля 2017, 10:25
Ранее с автомобилем проблем не было.
В Алматы неуправляемая Mazda Tribute протаранила Porsche Cayenne и ворота троллейбусного парка, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Водитель Mazda следовал по ул. Нурмакова на юг. Проехав ул. Толе би водитель почувствовал, как провалилась педаль газа. Автомобиль стал стремительно набирать скорость. Водитель попытался остановить машину, вытащив ключ из замка зажигания, но ключ заклинил. Вытянув ручной тормоз, раздался только скрежет. Mazda проскакивала перекресток за перекрестком, пока не столкнулась с Porsche Cayenne, которая ехала по ул. Джамбула на восток.
Произошло столкновение. От удара оба автомобиля вылетели с дороги, Porsche упал в арык, а Mazda все набирающая скорость вылетела с арыка, после чего въехала в забор троллейбусного парка, затем врезавшись в ворота остановилась и заглохла.
На место прибыли медики и осмотрели участников ДТП. Позже водитель Mazda рассказал, что с автомобилем проблем не было и нигде он до ДТП его не ремонтировал. Почему так произошло, он затруднился ответить.
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