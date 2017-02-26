Toyota Camry загорелась на ходу в Алматы
26 февраля 2017, 10:37
Водитель, предположительно пьяный, попытался потушить огонь своими силами.
Минувшей ночью на пульт оперативного дежурного "101" поступило сообщение, что по ул. Саина, напротив дома №2 горит автомобиль, сообщает корреспондент Zakon.kz.
На место прибыл один пожарный расчет, который и обнаружил горящий открытым пламенем автомобиль Toyota Camry, в это же время и подъехали сотрудники дорожной полиции. Недалеко от горящего автомобиля стоял хозяин авто, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался самостоятельно потушить разгорающийся автомобиль, но ему это не удалось.
Позже он рассказал, что спускаясь вниз по ул. Саина, автомобиль вспыхнул на ходу. Он тут же остановился и вышел из него. Водитель не пострадал, но теперь ему предстоит пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По предварительным данным произошло короткое замыкание.
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