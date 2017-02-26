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Новый руководитель демпартии пообещал ограничить правление Трампа одним сроком

26 февраля 2017, 10:58

24 февраля телеканал RT сообщил, что в Демократической партии разработали план по отстранению Трампа от власти.


Председателем Национального комитета Демократической партии США (DNC) в субботу, 25 февраля, был избран бывший министр труда Томас Перес, сообщает The Washington Post. Он стал первым представителем латиноамериканской диаспоры, который занял данный пост.

В своей речи Перес пообещал сделать все возможное, чтобы «у Трампа был только один президентский срок». «Когда-нибудь будут изучать эту эпоху американской истории. Нам зададут вопрос: "Где вы были в 2017 году, когда у нас был худший президент в истории страны?" Мы сможем ответить, что Демократическая партия была во главе сопротивления», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выбор DNC. «Поздравляю Томаса Переса. Я очень рад за него и Республиканскую партию», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

24 февраля телеканал RT сообщил, что в Демократической партии разработали план по отстранению Трампа от власти. Стратегию придумал активист Дэвид Брок. Главная из предлагаемых мер — критика всех ошибок главы государства. Демократы намерены пристально наблюдать за президентом и его семьей, подавать иски о злоупотреблении им служебным положением. Кроме того, планируется запретить американскому лидеру давать интервью по телефону и обязать лично отвечать на все вопросы.

Место главы Нацкомитета освободилось после того, как в ходе президентской кампании сайт WikiLeaks обнародовал электронную переписку Демократической партии. На фоне скандала в отставку ушли главный исполнительный директор комитета Эми Дейси и его председатель Дебби Вассерман-Шульц.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Twitter / @notiflorida.

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