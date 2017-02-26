Infiniti врезалась в дерево в Алматы, трое госпитализированы

По предварительным данным, в автомобиле находились люди в состоянии алкогольного опьянения.

Минувшей ночью в Алматы Infiniti Q50 протаранил дерево, троих госпитализировали, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Водитель автомобиля ехал по ул. Шевченко на восток. За ул. Фурманова он не справился с управлением, из-за чего иномарку понесло на дерево. От сильнейшего удара Infiniti отбросило на тротуар. В авто находилось пять человек, троих в тяжелом состоянии госпитализировали, двое отказались.





У водителя была большая резаная рана на лбу. По всей вероятности, он пробил лобовое стекло, так как не был пристегнут ремнями.





По предварительным данным, в автомобиле находились люди в состоянии алкогольного опьянения. Двое мужчин, отказавшихся от госпитализации, уснули на месте происшествия.



