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Infiniti врезалась в дерево в Алматы, трое госпитализированы

26 февраля 2017, 12:02

По предварительным данным, в автомобиле находились люди в состоянии алкогольного опьянения.


Минувшей ночью в Алматы Infiniti Q50 протаранил дерево, троих госпитализировали, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель автомобиля ехал по ул. Шевченко на восток. За ул. Фурманова он не справился с управлением, из-за чего иномарку понесло на дерево. От сильнейшего удара Infiniti отбросило на тротуар. В авто находилось пять человек, троих в тяжелом состоянии госпитализировали, двое отказались.

У водителя была большая резаная рана на лбу. По всей вероятности, он пробил лобовое стекло, так как не был пристегнут ремнями.

По предварительным данным, в автомобиле находились люди в состоянии алкогольного опьянения. Двое мужчин, отказавшихся от госпитализации, уснули на месте происшествия.



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