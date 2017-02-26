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В ВКО ведутся поиски пропавшего вертолета

26 февраля 2017, 12:26

На борту пропавшего вертолета находятся три человека: два пассажира и пилот.


В Восточно-Казахстанской области спасатели ведут поиски пропавшего вертолета С-341, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Вертолет, принадлежавший частному лицу, вчера вылетел из села Кожа, Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау, Аягозский район для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. В 18.30 пилот не вышел на связь. Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 км.

На поиски на высокопроходимой технике выехали сотрудники ОЧС Урджарского и Аягозского района. Вместе с проводников спасатели направились в сторону зимовки Абутали. Из Усть-Каменогорска на Маршах в помощь прибыли спасатели из ВРАОСО.

Сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, на борту которого находятся еще одна группа спасателей, в том числе заместитель начальника ДЧС ВКО.

В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.

На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.

На борту пропавшего вертолета находятся три человека: два пассажира и пилот.

Фото: tvc.ru.

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