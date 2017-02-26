В ВКО ведутся поиски пропавшего вертолета

На борту пропавшего вертолета находятся три человека: два пассажира и пилот.

В Восточно-Казахстанской области спасатели ведут поиски пропавшего вертолета С-341, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.





Вертолет, принадлежавший частному лицу, вчера вылетел из села Кожа, Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау, Аягозский район для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. В 18.30 пилот не вышел на связь. Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 км.





На поиски на высокопроходимой технике выехали сотрудники ОЧС Урджарского и Аягозского района. Вместе с проводников спасатели направились в сторону зимовки Абутали. Из Усть-Каменогорска на Маршах в помощь прибыли спасатели из ВРАОСО.





Сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, на борту которого находятся еще одна группа спасателей, в том числе заместитель начальника ДЧС ВКО.





В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.





На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.





На борту пропавшего вертолета находятся три человека: два пассажира и пилот.



