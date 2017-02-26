Предположительно пьяный водитель Mercedes допустил лобовое столкновение в Алматы

В Алматы произошло лобовое столкновение Nissan Mistral и Mercedes, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Водитель Nissan следовал по пр. Сейфуллина в северном направлении. Подъезжая к ул. Успенского ему навстречу вылетел Mercedes. Водитель Nissan даже не успел среагировать. От мощного лобового столкновения автомобили закрутило по дороге. Mercedes пронесся по полосе встречного движения на расстояние более 50 метров, после чего залетел на обочину.





По словам очевидцев, из немецкой иномарки вышли двое мужчин, от которых разило алкоголем. Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции забрали водителя на медицинское освидетельствование. Очевидца также удивило, что при таких повреждениях автомобилей, никто не пострадал.



