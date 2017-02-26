В Кыргызстане задержали лидера парламентской оппозиции

Спецслужбы Кыргызстана задержали в аэропорту "Манас" Бишкека по подозрению в коррупции лидера оппозиционной парламентской фракции партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, который возвращался на родину после участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Госкомитета национальной безопасности республики, передает Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Госкомитета национальной безопасности республики, передает РИА Новости





"Двадцать шестого февраля в международном аэропорту "Манас" по прилету из г. Стамбул Текебаев О.Ч. был задержан по подозрению в совершении преступлений и доставлен в здание ГКНБ Кыргызской Республики для проведения следственных действий", — сообщает пресс-служба.





По ее данным, накануне Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении лидера партии "Ата Мекен" Текебаева и других лиц "уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "коррупция" и "мошенничество" Уголовного кодекса республики".





Дело возбуждено по заявлению владельца ряда телекоммуникационных компаний России Леонида Маевского. В заявлении Маевский утверждает, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Кыргызстана, получил от него один миллион долларов США, взяв на себя обязательства по созданию преференций: на первоначальном этапе — допуск его к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка "Мегаком"), а в последующем — продажа ему акций данной сотовой компании за "откат" в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства.





"Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте", — сообщает Генпрокуратура Кыргызстана.





Генпрокуратура добавляет, что "таким образом, Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО "Альфа Телеком" и обогащению за этот счет".





Расследование дела поручено Следственному управлению ГКНБ. В настоящее время Текебаев содержится в изоляторе временного содержания СИЗО ГКНБ, где согласно законодательству он может быть задержан до получения решения суда о мере пресечения на срок до 48 часов. Парламентарии Кыргызстана обладают депутатским иммунитетом от уголовного преследования, за исключением тяжких преступлений, таких как коррупция.





Летом прошлого года в Кыргызстана разгорелся конфликт между бывшими соратниками по революции, лидерами двух старейших политических партий Кыргызстана президентом Алмазбеком Атамбаевым и Текебаевым, переросший в войну компроматов. Причиной противостояния стали инициированные президентской партией СДПК изменения в действующую конституцию страны с усилением полномочий премьер-министра. Текебаев усмотрел в этом попытку сохранить власть после окончания президентских полномочий Атамбаева в конце 2017 года. Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана возбудил уголовное дело против Омурбека Текебаева и его однопартийцев — экс-генпрокурора Аиды Саляновой и депутата Алмамбета Шыкмаматова, которые подозреваются в попытке завладения частью имущества семьи экс-президента Курманбека Бакиева.



