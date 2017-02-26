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Креативные поделки своими руками: ожидание и реальность

26 февраля 2017, 13:34

У людей по-прежнему не получается сделать то, что им обещают яркие картинки, и это по-прежнему очень смешно.


Интернет наполнен подробными красочными инструкциями по хендмейду, и может показаться, что в каждом доме теперь есть какая-нибудь красивая вещь, сделанная своими руками. На самом деле нет.

У людей по-прежнему не получается сделать то, что им обещают яркие картинки, и это по-прежнему очень смешно. Что ж, они хотя бы попытались.





















Источник: Bigpicture.

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