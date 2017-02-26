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В Сети появилось видео наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане

26 февраля 2017, 13:49

На кадрах видны несколько разбитых машин. Место происшествия оцеплено.


В Сети опубликовано видео с места наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане, сообщает РИА Новости.

На кадрах видны несколько разбитых машин. Место происшествия оцеплено.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре Нового Орлеана во время праздничного парада. По последним данным, пострадали 28 человек, 21 из них находится в больнице. Как сообщили местные власти, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.


Фото: кадр из видео.

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