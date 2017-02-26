В ходе акции против поездки Ле Пен в Нант пострадали более 10 полицейских

По меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов пострадали при беспорядках во время акции протеста против предвыборного митинга лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во французском Нанте. Об этом сообщило местное отделение полиции на своей станице в сети микроблогов Twitter, передает Об этом сообщило местное отделение полиции на своей станице в сети микроблогов Twitter, передает ТАСС





"Итог манифестации против "Нацфронта" в Нанте: 13 полицейских и жандармов получили травмы", - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось о четырех задержанных участниках беспорядков.





Основная часть субботних манифестаций, в которых участвовали более 3 тыс. человек, прошла мирно. Однако ближе к концу демонстрации некоторые ее участники стали забрасывать стражей порядка сначала камнями, а затем бутылками с зажигательной жидкостью.





Кроме того, они принялись громить отделения банков, магазины, разбивать стеклянные стены транспортных остановок. Подавление беспорядков, в котором были задействованы порядка 700 полицейских и жандармов, заняло более пяти часов.



