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Движение поездов в Павлодарской области возобновлено после ж/д аварии

26 февраля 2017, 14:22

Почти сутки участок железной дороги Екибастуз-2 – Ерейментау в Павлодарской области был закрыт после схода вагонов с углем.


Железнодорожное движение на участке Екибастуз-2 – Ерейментау вновь открыто после ликвидаций последствий схода грузовых вагонов в Павлодарской области, сообщает пресс-служба АО "КТЖ-Грузовые перевозки".

Как сообщалось накануне, груженые углем вагоны сошли с рельсов в субботу, 25 февраля, в 12.24 на перегоне Шидерты — Бозшаколь. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации последствий схода вагонов задействованы восстановительные поезда станций Ерейментау, Павлодар и Есиль. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Сообщается, что в воскресенье, 26 февраля, в 11.30 движение на перегоне Шидерты – Бозшаколь участка Екибастуз-2 – Ерейментау Павлодарского отделения железной дороги полностью восстановлено.

На данный момент путь открыт для курсирования поездов.

По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК "О железнодорожном транспорте" и "Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК".

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Владимир Родионов.

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