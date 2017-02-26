Движение поездов в Павлодарской области возобновлено после ж/д аварии

Почти сутки участок железной дороги Екибастуз-2 – Ерейментау в Павлодарской области был закрыт после схода вагонов с углем.

Железнодорожное движение на участке Екибастуз-2 – Ерейментау вновь открыто после ликвидаций последствий схода грузовых вагонов в Павлодарской области, сообщает пресс-служба АО "КТЖ-Грузовые перевозки".





Как сообщалось накануне, груженые углем вагоны сошли с рельсов в субботу, 25 февраля, в 12.24 на перегоне Шидерты — Бозшаколь. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации последствий схода вагонов задействованы восстановительные поезда станций Ерейментау, Павлодар и Есиль. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.





Сообщается, что в воскресенье, 26 февраля, в 11.30 движение на перегоне Шидерты – Бозшаколь участка Екибастуз-2 – Ерейментау Павлодарского отделения железной дороги полностью восстановлено.





На данный момент путь открыт для курсирования поездов.





По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК "О железнодорожном транспорте" и "Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК".







