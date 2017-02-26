Мырзатай Жолдасбеков: Конституционная реформа - веление времени

Конституционная реформа объявлена для того, чтобы соответствовать требованиям современного мира. Об этом заявил государственный и общественный деятель, доктор филологических наук Мырзатай Жолдасбеков в ходе телемоста на телеканале «Казахстан» по обсуждению конституционных реформ, объявленных Президентом РК , сообщает , сообщает Казинформ





«Это решение было принято с тем, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего времени. Наша страна всегда старалась не отставать от мировых процессов развития. Как отметил Глава государства, это уже третья модернизация. До этого мы прошли две модернизации. После развала (СССР - прим.ред) - мы сумели восстановить страну и построить независимое государство. Сегодня наша экономика динамично развивается, о нашей стране знают во всем мире», - сказал Мырзатай Жолдасбеков.





Ученый отметил, что Глава государства сегодня хочет обсудить объявленные им конституционные реформы с обществом.





«Я считаю, это говорит о высокой гражданской позиции нашего Президента. Он подробно объяснил, почему пришел к такому решению. В самые трудные годы мы смогли создать наше независимое государство. После Глава государства объявил о «Стратегии развития Казахстана - 2030», тогда многие не верили в нее. Но прошли годы, и мы видим, что мы этого достигли, и уже начали реализацию «Стратегии- 2050», - резюмировал Мырзатай Жолдасбеков.





Серик Сабеков.



