Казахстан занял четвертое место в медальном зачете Азиады-2017
26 февраля 2017, 14:52
Первое место в медальном зачете заняла команда Японии, второе — Южная Корея, третье — Китай.
Сборная Казахстана расположилась на четвертой позиции в медальном зачете зимних Азиатских игр в Саппоро.
В заключительный день Азиады-2017 медали Казахстану принесли биатлонисты Ян Савицкий («золото»), Галина Вишневская («золото») и Алина Райкова («серебро»), лыжники Сергей Черепанов («серебро») и Николай Чеботько («бронза»), фристайлисты Юлия Галышева («серебро») и Дмитрий Рейхерд («бронза») и мужская хоккейная сборная («золото»).
В общей сложности сборная Казахстана завоевала 32 медали — 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых. Первое место в медальном зачете заняла команда Японии, второе — Южная Корея, третье — Китай.
Источник: Sports.kz.
Фото: Sports.kz.
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