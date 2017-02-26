Пожилой итальянец покорил соцсети зажигательным танцем

Пользователи отметили, что пожилой мужчина в молодости, скорее всего, играл на барабанах — дедушку выдали характерные для ударников движения кистей рук.

Пожилой итальянец восхитил пользователей интернета, станцевав под звуки уличной музыки, сообщает сообщает РИА Новости





Танец мужчины снял на видео журналист Альберто Форни, который случайно увидел героя ролика на одной из улиц Болоньи.





В комментариях к видео, которое Форни выложил в Facebook, пользователи отметили, что пожилой мужчина в молодости, скорее всего, играл на барабанах — дедушку выдали характерные для ударников движения кистей рук.





Журналисту не удалось узнать имени танцора, но это не помешало дедушке прославиться. За несколько дней ролик набрал более 400 тысяч просмотров.







