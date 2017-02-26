В Кыргызстане оппозиция инициирует созыв парламента после задержания депутата

Оппозиция Кыргызстана инициирует созыв внеочередного заседания парламента страны в связи с задержанием лидера фракции партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, заявил РИА Новости депутат парламента от партии "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.





В воскресенье лидер оппозиционной парламентской фракции был задержан спецслужбой Кыргызстана в аэропорту Бишкека. Накануне Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Текебаева и других лиц по статьям "коррупция" и "мошенничество" на основании заявления российского бизнесмена Леонида Маевского. Тот заявил о передаче Текебаеву, когда он являлся заместителем председателя временного правительства Кыргызстана, миллиона долларов за допуск к управлению крупнейшим кыргызским сотовым оператором.





"Мы инициируем внеочередное заседание. Наша фракция уже приняла решение, в настоящий момент этот вопрос обсуждают другие фракции", — сказал агентству Шыкмаматов.





Он пояснил, что для созыва внеочередного заседания необходимо собрать подписи 40 депутатов парламента Кыргызстана.





Парламентарий отметил, что считает "политической местью" арест своего соратника по партии. "Они (ГКНБ) ссылаются только на заявление некоего гражданина Маевского. Так можно любого арестовать. Это есть политическая месть", — сказал политик.





Сейчас в центре Бишкека перед зданием ГКНБ продолжается мирный митинг сторонников Текебаева, которые требуют освобождения задержанного политика. Сотрудники правоохранительных органов, стянутые к месту события, наблюдают за акцией, но не препятствуют ее проведению. Среди митингующих находятся депутаты парламента от партии "Ата Мекен", правозащитники, а также большое количество журналистов.



