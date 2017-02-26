Мэр Парижа высмеяла слова президента Трампа о столице Франции

Выступая на консервативной конференции политических действий в пятницу, Дональд Трамп рассказал о своем друге по имени Джим, который любил посещать французскую столицу, но в последние годы перестал приезжать туда, потому что "Париж перестал быть Парижем".

Мэр Парижа Анн Идальго иронично отреагировала на негативные замечания президента Трампа о французской столице, прибегнув для этого к диснеевской символике. Она разместила в "Твиттере" свое фото в обнимку с Микки и Минни Маус, что должно символизировать, по ее словам, динамизм и дух открытости, присущие городу.

Ранее, выступая на консервативной конференции в США, президент Трамп рассказал о своем приятеле, который, по его словам, раньше часто посещал французскую столицу, но перестал туда ездить.





Трамп также подверг критике меры, принимаемые европейскими странами в борьбе с терроризмом, заявив, что американцы не могут позволить повторения у себя в стране нападений, подобных тем, которые происходили в Европе.

С начала 2015 года в результате целого ряда террористических актов во Франции погибли более 230 человек, в том числе в ходе нападения в Париже в январе и ноябре прошлого года и в Ницце в июле прошлого года.

Во Франции уже в течение более года действует чрезвычайное положение.

Выступая на консервативной конференции политических действий в пятницу, Дональд Трамп рассказал о своем друге по имени Джим, который любил посещать французскую столицу, но в последние годы перестал приезжать туда, потому что "Париж перестал быть Парижем".

"Давайте посмотрим, что происходит с миром, и мы должны быть умнее… Мы не должны позволить такое у нас в стране", - сказал, в частности, Трамп.

Анн Идальго приурочила свой ответ на высказывания американского президента к началу празднования 25-летия со дня открытия парка "Диснейленд" в Париже. Она заявила, что число американцев, приезжающих в Париж, возросло в 2017 году на 30%.

Тем временем президент Франции Франсуа Олланд также не оставил без внимания выступление американского президента.

"Я не стал бы высказываться в подобном роде о дружественной стране, - сказал французский президент. - И я бы попросил американского президента не делать этого в отношении Франции".

Говоря о мерах контроля над личным оружием, действующим во Франции, президент Олланд сказал: "У нас люди не вооружены. Здесь нет людей, которым доставляет удовольствие стрелять в толпу просто с целью причинить страдания".

Парижское управление туризма опубликовало данные о том, что с января по ноябрь 2016 года в парижских гостиницах побывало 7 млн 357 тысяч иностранных туристов, что на 11,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Среди приезжающих американцев этого сокращение было слегка меньшим - их число уменьшилось на 9,9%. В то же время отмечен рост число приезжих из других районов Франции - на 0,3%.

По данным Нью-Йоркской мэрии, в 2016 году город посетили 60,3 миллионов человек, что на 1,8% больше, чем в 2015 году. В заявлении мэрии говорится, что уже в течение семи лет подряд число туристов, приезжающих в Нью-Йорк, постоянно растет. Из этого числа 47,6 млн человек прибыло из США, а 12,65 млн - из-за границы. Обе эти цифры представляют собой рекордные показатели за все годы.