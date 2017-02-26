В Бишкеке проходит митинг сторонников задержанного депутата Текебаева

Сторонники лидера парламентской оппозиции Киргизии Омурбека Текебаева митингуют у здания Госкомитета национальной безопасности в Бишкеке. Собравшиеся требуют освобождения политика, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По информации представитель МВД Киргизии, в акции участвуют до 300 человек. Протестующие скандируют лозунг "Свободу Текебаеву" и держат в руках красные флаги социалистической партии.

На митинг пришла экс-президент Киргизии Роза Отунбаева. Она отметила, что Текебаев сыграл большую роль в становлении независимости страны и развитии демократии. Экс-президент выразила надежду, что власти отпустят оппозиционера под домашний арест.

Участники митинга заявили, что акция будет носить бессрочный характер до тех пор, пока лидер партии не будет отпущен из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье Генеральная прокуратура Киргизии задержала Текебаева в аэропорту Бишкека. Депутата обвинили в мошенничестве и коррупции на основании заявления российского бизнесмена Леонида Маевского.

Фракция партии "Ата Мекен", лидером которой является Текебаев, инициирует внеочередное заседание парламента. Для этого необходимы подписи 40 законодателей.

По словам депутата Каныбека Иманалиева, акция протеста будет бессрочной. Митингующим раздают горячий чай, кормят самсой и бутербродами.





Фото © Sputnik/ Табылды Кадырбеков