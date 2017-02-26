В Атырауской области 25 детей отравились угарным газом с начала отопительного сезона

Всего с начала отопительного сезона в Атырауской области отравились 52 человека, один погиб.

В Атырауской области с начала отопительного сезона угарным газом отравились 52 человека, 25 из них - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как правило, основной причиной отравления угарным газом жителей частного сектора является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных котлов. Только за один день в области произошло сразу два факта отравления угарным газом: в Индерском районе пострадали 7 человек - 2 взрослых и 5 детей, в Жылыойском районе 5 человек - 2 взрослых и 3 детей», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Жасболат Бержанов.

Всего с начала отопительного сезона в Атырауской области отравились 52 человека, один погиб. Во избежание несчастных случаев сотрудники ДЧС призывают соблюдать технику безопасности при пользовании отопительными котлами.