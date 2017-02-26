Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Атырауской области 25 детей отравились угарным газом с начала отопительного сезона

26 февраля 2017, 18:27

Всего с начала отопительного сезона в Атырауской области отравились 52 человека, один погиб.


В Атырауской области с начала отопительного сезона угарным газом отравились 52 человека, 25 из них - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как правило, основной причиной отравления угарным газом жителей частного сектора является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных котлов. Только за один день в области произошло сразу два факта отравления угарным газом: в Индерском районе пострадали 7 человек - 2 взрослых и 5 детей, в Жылыойском районе 5 человек - 2 взрослых и 3 детей», - сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Жасболат Бержанов.

Всего с начала отопительного сезона в Атырауской области отравились 52 человека, один погиб. Во избежание несчастных случаев сотрудники ДЧС призывают соблюдать технику безопасности при пользовании отопительными котлами.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...