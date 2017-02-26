Эпидемия массовых ДТП: В Лондоне машина задавила группу пешеходов

Пять человек госпитализированы. Полиция пока не установила причины произошедшего.

В Лондоне водитель автомобиля наехал на пешеходов. В результате пять человек пострадали, пишет газета Mirror. Инцидент произошел утром 26 февраля на юго-востоке британской столицы. Водитель заехал на тротуар, сбив несколько человек, а затем врезался в стену здания.

Пять человек госпитализированы. Полиция пока не установила причины произошедшего.

Между тем, 26 февраля в США произошла еще одна аналогичная трагедия. На карнавале Марди Гра в Новом Орлеане из-за наезда автомобиля на толпу отдыхающих пострадали 28 человек. В участников праздничного шествия врезался грузовик, за рулем которого был пьяный мужчина. При этом версию теракта местные правоохранители исключили.

Накануне в немецком Гейдельберге водитель с ножом сбил трех человек и попытался сбежать с места ДТП. Однако скрыться злоумышленнику не удалось. Полиция подстрелила его, после чего он был госпитализирован.

Источник: Вести.ру, фото: twitter