Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Эпидемия массовых ДТП: В Лондоне машина задавила группу пешеходов

26 февраля 2017, 19:17

Пять человек госпитализированы. Полиция пока не установила причины произошедшего.


В Лондоне водитель автомобиля наехал на пешеходов. В результате пять человек пострадали, пишет газета Mirror. Инцидент произошел утром 26 февраля на юго-востоке британской столицы. Водитель заехал на тротуар, сбив несколько человек, а затем врезался в стену здания.

Пять человек госпитализированы. Полиция пока не установила причины произошедшего.

Между тем, 26 февраля в США произошла еще одна аналогичная трагедия. На карнавале Марди Гра в Новом Орлеане из-за наезда автомобиля на толпу отдыхающих пострадали 28 человек. В участников праздничного шествия врезался грузовик, за рулем которого был пьяный мужчина. При этом версию теракта местные правоохранители исключили.

Накануне в немецком Гейдельберге водитель с ножом сбил трех человек и попытался сбежать с места ДТП. Однако скрыться злоумышленнику не удалось. Полиция подстрелила его, после чего он был госпитализирован.

Источник: Вести.ру, фото: twitter


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...