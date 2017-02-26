Как американские СМИ готовят антироссийские статьи

Американские СМИ неустанно изображают Россию как "вездесущего суперзлодея", пытаясь внушить гражданам страх перед Москвой и отвлечь их от внутренних проблем, пишет основатель портала The Intercept Гленн Гринвальд (Glenn Greenvald).

"Путин — подобно террористам "Аль-Каиды" и советским коммунистам до него — повсюду. Россия стоит за всеми несчастьями, главным образом, разумеется, за поражением Хиллари Клинтон на выборах. И если кто-то осмеливается поспорить с этим, его автоматически причисляют к предателям, которые, вероятнее всего, работают лично на Путина", — замечает журналист.

Аналогичные мысли высказывала главред журнала The Nation Катрина ван ден Хойвел (Katrina van den Heuvel) в колонке для газеты Washington Post. По ее словам, многие американские либералы, пытаясь подорвать позиции Трампа, подняли волну неомаккартизма — дискредитации всех, кто пытается разрядить напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона. При этом любого, кто усомнится в обоснованности обвинений в проведении Россией хакерских атак, критики тут же называют "апологетом Путина".

Гринвальд также обращает внимание на статью американского журналиста газеты Guardian Кита Гессена (Keith Gessen), в которой анализируются — и опровергаются — господствующие в американском публичном поле истеричные, невежественные и манипулятивные заявления о российской власти.

Гессен пользуется термином "путинология", которую журналист определяет как "сочинение комментариев и аналитических статей о Путине и его мотивации". Такие материалы чаще всего основаны на неизбежно неполной, а иногда и совершенно ложной информации.

Российский президент в этих материалах играет роль "громоотвода". Его образ позволяет американским СМИ списать все проблемы страны на пагубное иностранное влияние и помогает избавить Демократическую партию от необходимости анализировать свои ошибки. Одержимость российской угрозой также отвлекает общественность от вездесущей коррупции, пронизывающей американский правящий класс, считает журналист Guardian.

"В долгосрочной перспективе розыгрыш российской карты — не просто плохое политическое решение, но интеллектуальное и нравственное банкротство. Это попытка свалить вину за глубокие и стойкие проблемы нашей страны на иностранную державу", — отметил Кит Гессен.

Фото © AFP 2017/ Jewel Samad, источник - РИА Новости