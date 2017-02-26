На борту разбившегося вертолета были только два человека - КЧС МВД РК

Согласно последним данным, представленным Казаэронавигацией в Центр управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК, на борту судна было два человека, включая пилота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС.

Напомним, сегодня в Восточно-Казахстанской области обнаружили разбившийся вертолет. Ранее сообщалось, что на борту находились три человека.

Фото с сайта yk.kz