На борту разбившегося вертолета были только два человека - КЧС МВД РК
Пилот, согласно предварительным данным, скончался, пассажира везут в больницу.
Согласно последним данным, представленным Казаэронавигацией в Центр управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК, на борту судна было два человека, включая пилота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС.
Напомним, сегодня в Восточно-Казахстанской области обнаружили разбившийся вертолет. Ранее сообщалось, что на борту находились три человека.
Фото с сайта yk.kz
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