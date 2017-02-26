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На борту разбившегося вертолета были только два человека - КЧС МВД РК

26 февраля 2017, 20:47

Пилот, согласно предварительным данным, скончался, пассажира везут в больницу.


Согласно последним данным, представленным Казаэронавигацией в Центр управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК, на борту судна было два человека, включая пилота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС.

Напомним, сегодня в Восточно-Казахстанской области обнаружили разбившийся вертолет. Ранее сообщалось, что на борту находились три человека.

Фото с сайта yk.kz


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