Массовое ДТП произошло в Карагандинской области на трассе

По некоторым данным, есть пострадавшие.

Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области. Очевидцы прислали в редакцию Dixinews.kz кадры с места происшествия.

По их информации, крупная авария с участием двух фур и нескольких легковых автомобилей произошла на участке трассы Астана - Караганда между поселками Батпак и Осакаровка. Скорее всего, ДТП произошло из-за гололеда.

Полиции пришлось перекрыть данный участок дороги. Другие детали происшествия неизвестны. По некоторым данным, есть пострадавшие.