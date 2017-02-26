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Массовое ДТП произошло в Карагандинской области на трассе

26 февраля 2017, 22:36

По некоторым данным, есть пострадавшие.


Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области. Очевидцы прислали в редакцию Dixinews.kz кадры с места происшествия.

По их информации, крупная авария с участием двух фур и нескольких легковых автомобилей произошла на участке трассы Астана - Караганда между поселками Батпак и Осакаровка. Скорее всего, ДТП произошло из-за гололеда.

Полиции пришлось перекрыть данный участок дороги. Другие детали происшествия неизвестны. По некоторым данным, есть пострадавшие.


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