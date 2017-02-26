Путин прибыл в Алматы

Главы России и Казахстана пообщались в неформальной обстановке

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев пообщались в неформальной обстановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государств в воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.

Ожидается, что в понедельник лидеры проведут официальную встречу в Алматы, после чего Путин посетит Таджикистан и Киргизию.

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