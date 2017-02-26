Назарбаева выдвинули на Нобелевскую премию мира

Директор научно-исследовательского института Офиса мира Базеля (Швейцария) Алин Варе выдвинул на Нобелевскую премию мира Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и почетного посла проекта «АТОМ», художника Карипбека Куюкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом активист за антиядерное движение написал на своей странице в Facebook. «В этом году я номинировал Карипбека Куюкова и Президента Назарбаева на Нобелевскую премию мира за их невероятные усилия в уничтожении ядерного оружия».

Как отмечается в приведенной Алином Варе ссылке с шорт-листом номинантов премии, предложение о номинации Назарбаева и Куюкова поступило и от британского политика Билла Кидда. В заявке отмечается, Глава государства Нурсултан Назарбаев выступает в качестве лидера, который принял ряд важных инициатив в области ядерного разоружения в течение 22 лет в качестве лидера Казахстана. Президент продолжает принимать целый ряд инициатив, которые оказывают влияние на процесс достижения мира, свободного от ядерного оружия.

Как отмечают авторы заявки, Нобелевская премия мира будет способствовать повышению влияния и поддерживать эти процессы в глобальном масштабе.

Между тем, проект ATOM, который ведет Карипбек Куюков, привержен усилиям по избавлению мира от ядерного арсенала. Куюков выступает на мероприятиях ООН по всему миру. Он рассказывает о себе-художнике, который рисует ногами и губами, так как родился без рук из-за воздействия радиации на организм матери во время беременности. Также рассказывает о семьях, которые на себе ощутили последствия радиации и до сих пор страдают от врожденных дефектов, раковых заболеваний и других болезней.

Алин Варе - глобальный координатор международного форума «Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение».

Официальная заявка на английском языке опубликована здесь.