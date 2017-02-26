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В Алматы Lexus снес светофор

26 февраля 2017, 23:46

Как рассказал один из пассажиров, находившихся в машине, авария произошла по вине водителя другого автомобиля.


Оживленный перекресток проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра по вине водителя–лихача лишился одного светофора, сообщает patrul.kz.

По словам очевидцев, Lexus двигался по проспекту Абая в западном направлении, предположительно, на высокой скорости. На пересечении с улицей Наурызбай батыра водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на полном ходу сбил опору светофора.

Машина остановилась у забора одного из городских учреждений, проехав порядка 30 метров. Как рассказал один из пассажиров, находившихся в машине, авария произошла по вине водителя другого автомобиля. Якобы впереди ехавший Suzuki создал аварийную ситуацию и резко перестроился в правый ряд.

Обстоятельства происшествия выясняются. Истинному виновнику ДТП придется возмещать ущерб городу за уничтоженный светофор.


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