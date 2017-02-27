Ушедший с молотка телефон Гитлера назвали подделкой

"Siemens сделала бы экземпляр из цветного пластика, а не перекрашивала бы черный телефон", — отметил Гнегель.

Специалисты сомневаются в подлинности личного телефона Адольфа Гитлера, который был продан на аукционе за 243 тысячи долларов. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил представитель франкфуртского Музея связи Франк Гнегель, пишет РИА Новости.

"Это точно подделка. Этот телефон был выпущен компанией Siemens&Halske, но трубка у него английская. Так никогда не делали", – сказал он.

Эксперт полагает, что проданный с молотка аппарат был собран позднее в Великобритании.

Подозрения вызвал и красный цвет, в который выкрашен телефон. "Siemens сделала бы экземпляр из цветного пластика, а не перекрашивала бы черный телефон", — отметил Гнегель.

К тому же, добавил он, гравировка с эмблемой Гитлера тоже покрыта простой краской, совсем не в духе того времени.

Сомнительно, по его словам, и то, что аппарат оснащен диском для набора, в то время как телефон Гитлера всегда был подключен к телефонной станции.

Помимо этого, Гнегель раскритиковал описание аппарата как "дорожного телефона" Гитлера. "Идея брать телефон в дорогу может исходить только от поколения, которое пользуется мобильниками. Тогда не было никаких телефонных розеток с вилкой. Телефон был постоянно подключен к розетке в стене, его нельзя было просто так взять с собой", — подчеркнул специалист.

"Телефон Гитлера" был продан 19 февраля. По данным аукционного дома, аппарат с выгравированным именем Гитлера был подарком вермахта. В 1945 году советские солдаты нашли его в бункере Гитлера и передали затем британскому офицеру, в семье которого он и хранился. Лот назвали "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей во всем мире".

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