Чешский футболист спас жизнь голкиперу команды соперника

Во время матча чемпионата Чехии по футболу вратарь команды "Богемианс 1905" Мартин Берковец пытался отбить мяч у соперника, но врезался в защитника своей команды и потерял сознание.

Как мы можем увидеть, нападающий "Словецко" Франсис Коне сразу оказывает сопернику, у которого запал язык, первую помощь: открывает ему рот и переворачивает на бок.

Позже Берковец был госпитализирован. Он провёл ночь в больнице, а на следующее утро поблагодарил Франсиса Коне на своей странице в "Фейсбуке".