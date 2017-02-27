Чешский футболист спас жизнь голкиперу команды соперника
27 февраля 2017, 01:31
У спортсмена запал язык.
Во время матча чемпионата Чехии по футболу вратарь команды "Богемианс 1905" Мартин Берковец пытался отбить мяч у соперника, но врезался в защитника своей команды и потерял сознание.
Как мы можем увидеть, нападающий "Словецко" Франсис Коне сразу оказывает сопернику, у которого запал язык, первую помощь: открывает ему рот и переворачивает на бок.
Позже Берковец был госпитализирован. Он провёл ночь в больнице, а на следующее утро поблагодарил Франсиса Коне на своей странице в "Фейсбуке".
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