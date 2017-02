Новый глава Нацкомитета Демпартии США пообещал стать худшим кошмаром Трампа

Новый глава Нацкомитета Демократической партии США (DNC) Том Перес ответил на шутливое поздравление президента Дональда Трампа, заявив, что вместе со всеми демократами станет его худшим кошмаром, пишет РИА Новости.

По итогам голосования Том Перес получил 245 голосов членов комитета против 200 у его ближайшего конкурента, члена палаты представителей от штата Миннесота Кита Эллисона.

Трамп шутливо поздравил Переса с победой в Twitter, отметив, что "невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии".

Call me Tom. And don't get too happy. @keithellison and I, and Democrats united across the country, will be your worst nightmare. https://t.co/fu7WvLofrD