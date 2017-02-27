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Новый глава Нацкомитета Демпартии США пообещал стать худшим кошмаром Трампа

27 февраля 2017, 02:00

"Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Эллисон и я, а также демократы, объединившиеся по всей стране, станем вашим худшим кошмаром", — написал Перес в своем Twitter, сделав репост записи с поздравлением Трампа.


Новый глава Нацкомитета Демократической партии США (DNC) Том Перес ответил на шутливое поздравление президента Дональда Трампа, заявив, что вместе со всеми демократами станет его худшим кошмаром, пишет РИА Новости.

По итогам голосования Том Перес получил 245 голосов членов комитета против 200 у его ближайшего конкурента, члена палаты представителей от штата Миннесота Кита Эллисона.

Трамп шутливо поздравил Переса с победой в Twitter, отметив, что "невозможно пожелать лучшего для него и для Республиканской партии".

"Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Эллисон и я, а также демократы, объединившиеся по всей стране, станем вашим худшим кошмаром", — написал Перес в своем Twitter, сделав репост записи с поздравлением Трампа.

Том Перес – первый представитель латиноамериканской диаспоры, который возглавил DNC. Он совсем недавно покинул правительство – в администрации Барака Обамы он занимал пост министра труда.

Место главы комитета оказалось вакантным после отставки Дебби Вассерман-Шульц, причиной которой стала публикация сайтом WikiLeaks электронной переписки Демпартии. Детали этой переписки также привели к обвинениям Хиллари Клинтон в том, что партийный аппарат поддерживал ее в ходе праймериз в ущерб проигравшему Берни Сандерсу.

© REUTERS/ CHRIS BERRY


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