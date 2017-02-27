Осадки и метель возможны в Казахстане 27 февраля
27 февраля 2017, 06:01
В Кызылординской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодарской области местами – гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской области ночью местами – услиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами – туман, гололед, ночью усиление ветра 18 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – туман. В Южно-Казахстанской области днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – туман. В Западно-Казахстанской областях местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 5°, ясно.
В Астане днем -1°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Костанай ТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846209-789eae188038ed44181ed3e72f94ce61
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...