При крушении самолета в штате Нью-Йорк погибли два человека
27 февраля 2017, 06:11
Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Фрэнсис С. Габрески в Уэстгемптон-Бич (штат Нью-Йорк, США), сообщает Lenta.ru.
По данным Федерального управления гражданской авиации , катастрофа произошла около 11:40 по местному времени. Отрабатывавший взлет и посадку частный самолет Navion F упал на деревья.
На его борту находились три человека, двое погибли, одному удалось выжить, он госпитализирован. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.
Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование крушения.
Фото: Globallookpress.com
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