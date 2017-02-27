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При крушении самолета в штате Нью-Йорк погибли два человека

27 февраля 2017, 06:11

Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.


Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Фрэнсис С. Габрески в Уэстгемптон-Бич (штат Нью-Йорк, США), сообщает Lenta.ru.

По данным Федерального управления гражданской авиации , катастрофа произошла около 11:40 по местному времени. Отрабатывавший взлет и посадку частный самолет Navion F упал на деревья.

На его борту находились три человека, двое погибли, одному удалось выжить, он госпитализирован. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование крушения.

Фото: Globallookpress.com

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