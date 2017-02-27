AP: в США вандалы повредили более 100 надгробий на еврейском кладбище
27 февраля 2017, 06:38
Ранее вандалы кладбище в другом штате — Миссури.
Более 100 надгробий на еврейском кладбище в Филадельфии (штат Пенсильвания) были найдены воскресенье поврежденными или перевернутыми, передает РИА Новости.
Мужчина, посетивший кладбище, сообщил полиции в воскресенье утром, что обнаружил надгробные камни перевернутыми и поврежденными.
"Мы провели осмотр кладбища, еще порядка 100 надгробных плит были найдены опрокинутыми", — сообщил представитель полиции. В то же время телеканал ABC6 сообщает о 500 поврежденных плитах. Правоохранители, по данным ТВ, считают произошедшее актом вандализма.
Агентство отмечает, что это уже второй схожий случай в США за неделю. Ранее вандалы кладбище в другом штате — Миссури.
Фото: РИА Новости
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