AP: в США вандалы повредили более 100 надгробий на еврейском кладбище

Мужчина, посетивший кладбище, сообщил полиции в воскресенье утром, что обнаружил надгробные камни перевернутыми и поврежденными.





"Мы провели осмотр кладбища, еще порядка 100 надгробных плит были найдены опрокинутыми", — сообщил представитель полиции. В то же время телеканал ABC6 сообщает о 500 поврежденных плитах. Правоохранители, по данным ТВ, считают произошедшее актом вандализма.





Агентство отмечает, что это уже второй схожий случай в США за неделю. Ранее вандалы кладбище в другом штате — Миссури.