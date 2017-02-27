Лара Фабиан поздравила с победой Димаша Кудайбергенова
27 февраля 2017, 07:13
Песня « Adagio » покоряет континенты.
Известная французская певица Лара Фабиан поздравила на своей официальной странице в Facebook Димаша Кудайбергенова с победой в шестом туре китайского теле-шоу «I am a singer», передает МИА «Казинформ».
«Песня « Adagio » покоряет континенты. Поздравляю Димаша Кудайбергенова, выступившего на теле-шоу Китая «I am a singer»», - написала она.
Официальный представитель Димаша Кудайбергенова Алпамыс Шаримов порадовался за своего подопечного и написал в Инстаграм: «Только герой признает героя. Спасибо, Лара Фабиан. Нет слов! (Батырды Батыр ғана мойындайды! Лара Фабиан Димашты өзінің ресми фейсбук парақшасында құттықтады! @larafabianofficial thank for you!!! Сөзім жоқ! )».
Фото: МИА Казинформ
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