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Названа причина вынужденной посадки самолета «Аэрофлота» в Актау

27 февраля 2017, 07:42

На борту, по его словам, находились 82 пассажира и пять членов экипажа.


Из-за неисправности вентиляционной системы, которую показал бортовой компьютер, самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Актау, сообщает "Лада".

"Они ожидают своих специалистов, инженеров, которые должны устранить неполадки. Может быть это электронно показывается отказ вентиляционной системы, может и в самом деле не работает. Пилоты не могут дальше лететь без акта о проделанной работе. Ожидаем специалистов и пассажиры смогут спокойно вылететь", - сообщил директор аэропорта Ергазы Жолдасов.

На борту, по его словам, находились 82 пассажира и пять членов экипажа.

Предварительный вылет ожидается в 01:00 по местному времени.

Напомним, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау - Москва, совершил посадку в аэропорту Актау почти сразу после взлета.

Фото: weavia.ru

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