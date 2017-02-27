Названа причина вынужденной посадки самолета «Аэрофлота» в Актау
27 февраля 2017, 07:42
На борту, по его словам, находились 82 пассажира и пять членов экипажа.
Из-за неисправности вентиляционной системы, которую показал бортовой компьютер, самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Актау, сообщает "Лада".
"Они ожидают своих специалистов, инженеров, которые должны устранить неполадки. Может быть это электронно показывается отказ вентиляционной системы, может и в самом деле не работает. Пилоты не могут дальше лететь без акта о проделанной работе. Ожидаем специалистов и пассажиры смогут спокойно вылететь", - сообщил директор аэропорта Ергазы Жолдасов.
На борту, по его словам, находились 82 пассажира и пять членов экипажа.
Предварительный вылет ожидается в 01:00 по местному времени.
Напомним, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау - Москва, совершил посадку в аэропорту Актау почти сразу после взлета.
Фото: weavia.ru
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