Бейонсе перед рождением близнецов приобретёт особняк со 123 комнатами
27 февраля 2017, 08:00
По словам риелтора, музыканты понимают, что семейство расширяется, поэтому "нужно становиться серьёзнее" и иметь пространство, "где можно пустить корни".
По словам риелтора, пара понимает, что семейство расширяется, а потому "нужно становиться серьёзнее и иметь достаточно пространства для того, чтобы пустить корни", сообщает Life.ru.
Американская поп-исполнительница Бейонсе и её супруг, рэпер Джей Зи, перед появлением на свет близнецов готовятся приобрести в Голливуде жилплощадь побольше.
По данным The Sun, речь идёт об огромном особняке, площадь которого превышает размеры Белого дома: в нём находится 123 комнаты, включая помещение для ночного клуба в подвале, аквариум, а также комнату, предназначенную для упаковывания подарков. Стоимость дома составляет 85 млн фунтов.
По словам риелтора, музыканты понимают, что семейство расширяется, поэтому "нужно становиться серьёзнее" и иметь пространство, "где можно пустить корни".
EXCLUSIVE: Beyonce and Jay Z to splash out on £85m Hollywood mega-mansion before birth of their twins https://t.co/T9K37TxYmppic.twitter.com/DqYvNzsneU— The Sun (@TheSun) 26 февраля 2017 г.
"Им очень понравился и сам особняк, и его размер, просто нужно понять, правильный ли это выбор для их будущего. Для детей есть замечательный бассейн, комната для заворачивания подарков, кинозал и первоклассный спортзал — всё, что им может понадобиться!", — рассказывает риелтор, отметив, что пара хочет заключить хорошую сделку и намерена добиться более низкой цены.
Напомним, в начале месяца Бейонсе объявила, что они с мужем ждут близнецов, поэтому в связи с беременностью она вынуждена будет отказаться от своего выступления на популярном фестивале Коачелла в апреле.
Фото: Elle
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