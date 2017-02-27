Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бейонсе перед рождением близнецов приобретёт особняк со 123 комнатами

27 февраля 2017, 08:00

По словам риелтора, музыканты понимают, что семейство расширяется, поэтому "нужно становиться серьёзнее" и иметь пространство, "где можно пустить корни".


По словам риелтора, пара понимает, что семейство расширяется, а потому "нужно становиться серьёзнее и иметь достаточно пространства для того, чтобы пустить корни", сообщает Life.ru.

Американская поп-исполнительница Бейонсе и её супруг, рэпер Джей Зи, перед появлением на свет близнецов готовятся приобрести в Голливуде жилплощадь побольше.

По данным The Sun, речь идёт об огромном особняке, площадь которого превышает размеры Белого дома: в нём находится 123 комнаты, включая помещение для ночного клуба в подвале, аквариум, а также комнату, предназначенную для упаковывания подарков. Стоимость дома составляет 85 млн фунтов.

По словам риелтора, музыканты понимают, что семейство расширяется, поэтому "нужно становиться серьёзнее" и иметь пространство, "где можно пустить корни".

"Им очень понравился и сам особняк, и его размер, просто нужно понять, правильный ли это выбор для их будущего. Для детей есть замечательный бассейн, комната для заворачивания подарков, кинозал и первоклассный спортзал — всё, что им может понадобиться!", — рассказывает риелтор, отметив, что пара хочет заключить хорошую сделку и намерена добиться более низкой цены.

Напомним, в начале месяца Бейонсе объявила, что они с мужем ждут близнецов, поэтому в связи с беременностью она вынуждена будет отказаться от своего выступления на популярном фестивале Коачелла в апреле.

Фото: Elle



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...