Противницы Трампа подрались с его сторонницей у "Долби", где проходит "Оскар"

Потасовкой завершились взаимные оскорбления сторонницы Дональда Трампа и его противниц у кинотеатра "Долби", где проходит церемония вручения премии "Оскар".

Как сообщает The Daily Mail, две молодые женщины напали на сторонницу Трампа возле кинотеатра "Долби", где проходит церемония "Оскар-2017". По данным таблоида, между тремя женщинами завязалась драка, в результате чего одну из нападавших арестовала полиция.





Как видно на кадрах записи, женщина в кепке с лозунгом республиканца "Сделаем Америку вновь великой" оказывает отчаянное сопротивление.





Ранее на странице в "Фейсбуке" жительницы Аризоны, поддерживающей политику республиканца, опубликовали призыв игнорировать трансляцию вручения кинонаграды.





"Очень важно, чтобы мы показали таким, как Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Алек Болдуин, Шер и другие, что мы представляем собой гораздо более достойных и единых, чем несчастные, злые и разделённые люди из сферы развлечений", — написали сторонницы Трампа.





Они также назвали "голливудских либералов" высокомерными, напыщенными и бездушными личностями, которые изображают женщин проститутками.





"Пусть знают, что мы не будем молчать и не позволим себя стыдить за то, во что верим! Мы продолжим бороться!" — говорилось в публикации.