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СМИ узнали о проверке телефонов ряда сотрудников Белого дома из-за утечек

27 февраля 2017, 08:34

Пресс-секретарь Белого дома пригрозил своим подчиненным «большими проблемами», если утечки вновь повторятся.


По данным Politico, пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер распорядился проверить мобильные устройства ряда сотрудников Белого дома в связи с утечкой в СМИ информации с закрытого совещания. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер распорядился провести случайные проверки телефонов сотрудников Белого дома в связи с утечками информации в СМИ, сообщает РБК.

По словам собеседников издания, на прошлой неделе, после того как в СМИ просочилась информация с закрытого совещания сотрудников пресс-службы Белого дома, Спайсер вызвал всех присутствовавших на мероприятии в свой кабинет, где провел с ними беседу. При входе в кабинет Спайсера сотрудники должны были сдать на проверку свои телефоны, чтобы доказать, что им нечего скрывать, пишет издание. При этом в кабинете ​Спайсера также присутствовали юристы.

Во время встречи, которую источники Politico назвали экстренной, Спайсер напомнил, что, согласно американскому законодательству, сотрудникам администрации запрещено пользоваться мобильными приложениями, которые шифруют и автоматически удаляют отправленные сообщения.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома пригрозил своим подчиненным «большими проблемами», если утечки вновь повторятся.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава аппарата Белого дома Райнс Прибус встречался с заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом, а затем и с самим главой спецслужбы Джеймсом Коми по поводу статьи в The New York Times, в которой говорилось о связях команды Трампа с российской разведкой во время президентской кампании. По данным CNN, Прибус просил газету признать информацию ложной, однако Коми отклонил его просьбу.

До этого в СМИ были опубликованы детали разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Спайсер тогда заявил, что в Белом доме обеспокоены утечкой и начали расследование по этому поводу.

Трамп в свою очередь обвинил ФБР в неспособности остановить лиц, ответственных за утечки информации, относящейся к национальной безопасности. ​«Они [сотрудники спецслужбы] даже не могут найти ответственных за утечки в самой ФБР. Секретная информация передается медиа, что может привести к разрушительным последствиям для Соединенных Штатов», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Фото: Белый дом

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