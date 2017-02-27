СМИ узнали о проверке телефонов ряда сотрудников Белого дома из-за утечек

По данным Politico, пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер распорядился проверить мобильные устройства ряда сотрудников Белого дома в связи с утечкой в СМИ информации с закрытого совещания.

По словам собеседников издания, на прошлой неделе, после того как в СМИ просочилась информация с закрытого совещания сотрудников пресс-службы Белого дома, Спайсер вызвал всех присутствовавших на мероприятии в свой кабинет, где провел с ними беседу. При входе в кабинет Спайсера сотрудники должны были сдать на проверку свои телефоны, чтобы доказать, что им нечего скрывать, пишет издание. При этом в кабинете ​Спайсера также присутствовали юристы.

Во время встречи, которую источники Politico назвали экстренной, Спайсер напомнил, что, согласно американскому законодательству, сотрудникам администрации запрещено пользоваться мобильными приложениями, которые шифруют и автоматически удаляют отправленные сообщения.





Кроме того, пресс-секретарь Белого дома пригрозил своим подчиненным «большими проблемами», если утечки вновь повторятся.





На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава аппарата Белого дома Райнс Прибус встречался с заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом, а затем и с самим главой спецслужбы Джеймсом Коми по поводу статьи в The New York Times, в которой говорилось о связях команды Трампа с российской разведкой во время президентской кампании. По данным CNN, Прибус просил газету признать информацию ложной, однако Коми отклонил его просьбу.





До этого в СМИ были опубликованы детали разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Спайсер тогда заявил, что в Белом доме обеспокоены утечкой и начали расследование по этому поводу.



