Фанаты Чавеса потроллили Альвареса за избегание боя с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес в очередной раз подвергся троллингу за избегание боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Vesti.kz.





Сейчас Альварес продолжает подготовку к поединку с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который пройдет 6 мая в Лас-Вегасе.





На минувшей неделе Альварес и Чавес провели совместную пресс-конференцию и ряд других медийных мероприятий. Болельщики Чавеса воспользовались ситуацией и потроллили будущего соперника их любимца.





На встречу в Мехико один из фанатов Чавеса принес баннер с надписью "Папа Оскар, защити меня от GGG", обращенный к Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.





Интересно, что ранее сам Чавес потроллил Головкина за то, что он получил бой с "Канело" быстрее него. Затем мексиканец закрыл открытый доступ к своей странице в Instagram и удалил картинку.

Ранее фанаты потроллили Альвареса за избегание боя с Головкиным эпизодом из фильма "Терминатор", а экс-чемпион мира в среднем весе Ише Смит использовал для этого фрагмент "Форреста Гампа".





