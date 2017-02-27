Фанаты Чавеса потроллили Альвареса за избегание боя с Головкиным
27 февраля 2017, 08:45
Инцидент случился в Мехико.
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес в очередной раз подвергся троллингу за избегание боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Vesti.kz.
Сейчас Альварес продолжает подготовку к поединку с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который пройдет 6 мая в Лас-Вегасе.
На минувшей неделе Альварес и Чавес провели совместную пресс-конференцию и ряд других медийных мероприятий. Болельщики Чавеса воспользовались ситуацией и потроллили будущего соперника их любимца.
На встречу в Мехико один из фанатов Чавеса принес баннер с надписью "Папа Оскар, защити меня от GGG", обращенный к Альваресу и его промоутеру Оскару Де Ла Хойе.
Интересно, что ранее сам Чавес потроллил Головкина за то, что он получил бой с "Канело" быстрее него. Затем мексиканец закрыл открытый доступ к своей странице в Instagram и удалил картинку.
Ранее фанаты потроллили Альвареса за избегание боя с Головкиным эпизодом из фильма "Терминатор", а экс-чемпион мира в среднем весе Ише Смит использовал для этого фрагмент "Форреста Гампа".
Фото: скриншот
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com