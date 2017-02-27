В Лос-Анджелесе стартовала 89-я церемония вручения премии "Оскар"
27 февраля 2017, 06:27
В этом году трансляция мероприятия ведется для зрителей в 225 странах мира.
В ночь на понедельник в театре Dolby в Лос-Анджелесе был дан старт 89-й по счету церемонии вручения премии "Оскар", сообщает Newsru.
В этом году трансляция мероприятия ведется для зрителей в 225 странах мира. Ведущим шоу был выбран американский комик Джимми Киммел, а потому зрители вправе ожидать большого количества остроумных шуток, львиная доля которых, вероятно, будет посвящена президенту Дональду Трампу и голливудскому актеру Мэтту Дэймону, над которым Киммел уже более 10 лет издевается в своей программе Jimmy Kimmel Live.
Пока Киммел не получил в свои руки микрофон, Мэтт Дэймон уже нанес упреждающий удар, заявив, что у ведущего "Оскаров" полностью отсутствует талант, но, к сожалению, на него работают отличные авторы.
Фото: oscars2017.ru
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