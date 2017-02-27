89-я церемония вручения премии «Оскар»

Мероприятие в 13-й раз проходит в знаменитом театре Dolby.

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) началась 89-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств.





Ведет ее популярный 49-летний комик Джимми Киммел. Мероприятие в 13-й раз проходит в знаменитом театре Dolby, рассчитанном на 3,3 тысячи мест. Трансляцию в 52-й раз осуществляет телекомпания ABC.





Первые лауреаты уже объявлены. Премия «Оскар» была присуждена Махершале Али, сыгравшему в фильме «Лунный свет», в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».





Статуэтку в категории «Лучшая женская роль второго плана» получила афроамериканская актриса Виола Дэвис за участие в картине Дензела Вашингтона «Ограды».





Фильм «Отряд самоубийц» получил премию в категории «Лучшие грим и прически». Лента «Фантастические твари и где они обитают» завоевала «Оскара» за лучший костюм.





Лучшим полнометражным документальным фильмом названа драма «О. Джей: Сделано в Америке», снятая Эзрой Эдельманом, с Дэвидом Гасконом и Гобин Грир в главных ролях.





Награды вручаются в 24 номинациях. Фаворитом считается фильм «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла, заявленный на «Оскар» в 14 категориях, — это «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура» и другие. По числу номинаций картина сравнялась с предыдущим рекордсменом — «Титаником» Джеймса Кэмерона.





На получение статуэток в восьми номинациях претендуют фильмы Дени Вильнева «Прибытие» и Барри Дженкинса «Лунный свет», в шести — «По соображениям совести» Мэла Гибсона, «Лев» Гарта Дэвиса и «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана.





На церемонии не присутствуют актриса Натали Портман, сирийский кинооператор Халид Хатиб, иранский режиссер Асгар Фархади и артистка из этой страны Таране Алидусти.





Портман объяснила отказ от приезда в Лос-Анджелес беременностью, хотя стилист рассказал прессе о выбранном для нее наряде. Актриса номинирована на «Оскар» за главную роль в ленте чилийского режиссера Пабло Ларраина «Джеки».





Снявшему документальный фильм «Белые шлемы» Хатибу во въезде в США отказали американские власти, заявившие, что в отношении него имеется поступившая из Министерства национальной безопасности «негативная информация».





Фархади, претендующий на «Оскар» за фильм «Коммивояжер, объявил об отказе ехать на церемонию после того, как 27 января президент США Дональд Трамп выпустил указ о 90-дневном запрет на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Примеру режиссеру последовала исполнительница главной роли в его кинокартине Таране Алидусти.





Фото: Lucy Nicholson / Reuters