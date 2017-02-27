Янукович рассказал подробности о бегстве с Украины
27 февраля 2017, 09:11
Опасной ситуации удалось избежать благодаря тому, что его людей предупредили заранее.
Экс-глава Украины Виктор Янукович детально рассказал о своем бегстве с Украины, передает Газета.ру со ссылкой на издание Der Spiegel.
Под Мелитополем, говорит он, его кортеж должна была остановить вооруженная группа людей. «Около 100 человек с двумя тяжелыми пулеметами должны были отрезать путь моей колонне и всех расстрелять», — сказал он.
По его словам, опасной ситуации удалось избежать благодаря тому, что его людей предупредили заранее.
Фото: sharij.net
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