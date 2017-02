Объявлены лауреаты премии "Оскар" за лучшие роли второго плана

Виола Дэвис ("Ограды", Fences) стала обладательницей премии "Оскар" за роль второго плана. Об этом объявлено на 89-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) , передает , передает ТАСС





На звание лучшей исполнительницы женской роли второго плана также выдвигались Наоми Харрис ("Лунный свет", Moonlight), Николь Кидман ("Лев", Lion), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры", Hidden Figures) и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря", Manchester by the Sea).





Лучшая мужская роль второго плана





43-летний американский актер Махершала Али завоевал премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Лунный свет" (Moonlight).

"Спасибо всему творческому коллективу. Каждый из них достоин сейчас стоять на этой сцене вместо меня", - сказал Али после получения заветной статуэтки. На звание лучшего исполнителя роли второго плана также выдвигались Джефф Бриджес ("Любой ценой", Hell or High Water), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря", Manchester by the Sea), Дев Патель ("Лев", Lion) и Майкл Шэннон ("Под покровом ночи", Nocturnal Animals).





"Лунный свет" - это история мальчика из гетто, его становления как личности в детстве, потом юности и, наконец, в зрелом возрасте. В ленте сделана попытка показать сложность преодоления проблем в общении с матерью, осложненной сознанием своей гендерной неопределенности. Смысл фильма во многом заключается во фразе "Никогда не позволяй указывать тебе, каким быть". Кассовые сборы от проката ленты в мире достигают $38,2 млн при бюджете $5 млн.





"Лунный свет" Барри Дженкинса с Махершалой Али, Шариффом Эрпом, Жанель Моне и Наоми Харрис в ролях удостоен премии "Золотой глобус" в одной номинации (лучший художественный фильм), а также награды Гильдии киноактеров США (лучший актер второго плана).

Ежегодное вручение премий проходит в театре Dolby и транслируется телекомпанией ABC на 225 стран.