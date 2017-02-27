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Берталоцци, получивший "Оскар" за лучший грим, посвятил победу иммигрантам

27 февраля 2017, 09:28

Художник работал над фильмом "Отряд самоубийц".


Художник Алессандро Берталоцци, отмеченный киноакадемией за лучший грим и макияж, заявил, что посвящает свою победу иммигрантам, пишет Life.ru.

— Последнюю благодарность я посвящаю иммигрантам. Я сам из Италии. Я работаю по всему миру и посвящаю свою награду иммигрантам, — заявил художник, держа в руках статуэтку.

Напомним, Берталоцци работал над фильмом "Отряд самоубийц".

Фото: kp.ru

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