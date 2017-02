Берталоцци, получивший "Оскар" за лучший грим, посвятил победу иммигрантам

— Последнюю благодарность я посвящаю иммигрантам. Я сам из Италии. Я работаю по всему миру и посвящаю свою награду иммигрантам, — заявил художник, держа в руках статуэтку.

Напомним, Берталоцци работал над фильмом "Отряд самоубийц".

Alessandro Bertolazzi, accepting Academy Award for makeup and hairstyling: "This is for all the immigrants" https://t.co/Uw8bHLMeC7#Oscarspic.twitter.com/lNL13niaxc