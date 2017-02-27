Берталоцци, получивший "Оскар" за лучший грим, посвятил победу иммигрантам

Художник Алессандро Берталоцци, отмеченный киноакадемией за лучший грим и макияж, заявил, что посвящает свою победу иммигрантам , пишет , пишет Life.ru





— Последнюю благодарность я посвящаю иммигрантам. Я сам из Италии. Я работаю по всему миру и посвящаю свою награду иммигрантам, — заявил художник, держа в руках статуэтку.





Напомним, Берталоцци работал над фильмом "Отряд самоубийц".





Фото: kp.ru



