Берталоцци, получивший "Оскар" за лучший грим, посвятил победу иммигрантам
27 февраля 2017, 09:28
Художник работал над фильмом "Отряд самоубийц".
Художник Алессандро Берталоцци, отмеченный киноакадемией за лучший грим и макияж, заявил, что посвящает свою победу иммигрантам, пишет Life.ru.
— Последнюю благодарность я посвящаю иммигрантам. Я сам из Италии. Я работаю по всему миру и посвящаю свою награду иммигрантам, — заявил художник, держа в руках статуэтку.
Напомним, Берталоцци работал над фильмом "Отряд самоубийц".
Alessandro Bertolazzi, accepting Academy Award for makeup and hairstyling: "This is for all the immigrants" https://t.co/Uw8bHLMeC7#Oscarspic.twitter.com/lNL13niaxc— ABC News (@ABC) 27 февраля 2017 г.
Фото: kp.ru
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