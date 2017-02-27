Мультфильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемии США "Оскар"

Создатели картины надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет "более толерантным".

Полнометражный анимационный фильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемики США "Оскар", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC , пишет , пишет РИА Новости





В категории лучший анимационный фильм на "Оскар" также были представлены "Моана", "Кубо. Легенда о самурае", "Красная черепаха" и "Жизнь кабачка" (совместное производство Швейцарии и Франции).





Получая награду, создатели картины признались, что надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет "более толерантным".





Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается ежегодно в 24 номинациях.





Фото: B&H Film Distribution Company (2016)



