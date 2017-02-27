Мультфильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемии США "Оскар"
27 февраля 2017, 09:42
Создатели картины надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет "более толерантным".
Полнометражный анимационный фильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемики США "Оскар", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC, пишет РИА Новости.
В категории лучший анимационный фильм на "Оскар" также были представлены "Моана", "Кубо. Легенда о самурае", "Красная черепаха" и "Жизнь кабачка" (совместное производство Швейцарии и Франции).
Получая награду, создатели картины признались, что надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет "более толерантным".
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается ежегодно в 24 номинациях.
Фото: B&H Film Distribution Company (2016)
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