Бесподобная Леди Рах вернулась к светской жизни
27 февраля 2017, 09:47
Байер уже активно занимается своей деятельностью.
Известная байер Лилия Рах, недавно вышедшая на свободу, вернулась к своей обычной жизни и деятельности. Она побывала в Москве, встретилась с российскими звездами. Фото она опубликовала в своем официальном Instagram, передает Zakon.kz
Ранее 2 недели назад Лилия Рах посетила День рождения ее хорошей знакомой Яны Рудковской.
Как пишут комментаторы, такой Л.Рах хочется видеть всегда, улыбающейся, счастливой и успешной.
Представляем читателям еще несколько свежих фото Лилии.
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