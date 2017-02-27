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Бесподобная Леди Рах вернулась к светской жизни

27 февраля 2017, 09:47

Байер уже активно занимается своей деятельностью.


Известная байер Лилия Рах, недавно вышедшая на свободу, вернулась к своей обычной жизни и деятельности. Она побывала в Москве, встретилась с российскими звездами. Фото она опубликовала в своем официальном Instagram, передает Zakon.kz







Ранее 2 недели назад Лилия Рах посетила День рождения ее хорошей знакомой Яны Рудковской.












Как пишут комментаторы, такой Л.Рах хочется видеть всегда, улыбающейся, счастливой и успешной.

Представляем читателям еще несколько свежих фото Лилии.













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