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Короткометражный мультфильм "Песочник" завоевал награду "Оскар"

27 февраля 2017, 09:47

Получая награду, режиссер признался, что на создание истории о птенце его вдохновили трое его детей.


Киноакадемики США ожидаемо наградили создателей короткометражного мультфильма "Песочник" (Piper) статуэткой "Оскар", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC, передает РИА Новости.

В этой категории также были представлены "Слепая Вайша" (Blind Vaysha), "Время взаймы" (Borrowed Time), "Грушевый сидр и сигареты" (Pear Cider and Cigarettes) и "Жемчужина" (Pearl).

Мультфильм о том, как новорожденный птенец преодолевает свой страх перед водой и познает мир, создан режиссером Аланом Барилларо. Для него это первая номинация на "Оскар". Получая награду, режиссер признался, что на создание истории о птенце его вдохновили трое его детей.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

Фото: AFP 2017/ Emmanuel Dunand

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