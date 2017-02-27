Короткометражный мультфильм "Песочник" завоевал награду "Оскар"

Получая награду, режиссер признался, что на создание истории о птенце его вдохновили трое его детей.

Киноакадемики США ожидаемо наградили создателей короткометражного мультфильма "Песочник" (Piper) статуэткой "Оскар", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC , передает , передает РИА Новости





В этой категории также были представлены "Слепая Вайша" (Blind Vaysha), "Время взаймы" (Borrowed Time), "Грушевый сидр и сигареты" (Pear Cider and Cigarettes) и "Жемчужина" (Pearl).





Мультфильм о том, как новорожденный птенец преодолевает свой страх перед водой и познает мир, создан режиссером Аланом Барилларо. Для него это первая номинация на "Оскар". Получая награду, режиссер признался, что на создание истории о птенце его вдохновили трое его детей.





Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.





Фото: AFP 2017/ Emmanuel Dunand



