"О.Джей: Сделано в Америке" получил "Оскар"

Мини-сериал "О.Джей: Сделано в Америке" завоевал "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC , передает , передает РИА Новости





Создатели посвятили свою картину "жертвам насилия со стороны полиции и расового насилия".





В этой категории также были представлены картины "Море в огне" (Fire at Sea) Джанфранко Рози, "Тринадцатый" (13th) Авы Мари Дюверней, "Я не твой негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека и "Анимированная жизнь" (Life, Animated) Роджера Росса Уильямса.





Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях, в том числе за документалистику.





Фото: кадр из сериала