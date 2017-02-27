"О.Джей: Сделано в Америке" получил "Оскар"
27 февраля 2017, 09:52
Создатели посвятили свою картину "жертвам насилия со стороны полиции и расового насилия".
Мини-сериал "О.Джей: Сделано в Америке" завоевал "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC, передает РИА Новости.
Создатели посвятили свою картину "жертвам насилия со стороны полиции и расового насилия".
В этой категории также были представлены картины "Море в огне" (Fire at Sea) Джанфранко Рози, "Тринадцатый" (13th) Авы Мари Дюверней, "Я не твой негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека и "Анимированная жизнь" (Life, Animated) Роджера Росса Уильямса.
Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях, в том числе за документалистику.
Фото: кадр из сериала
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