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"О.Джей: Сделано в Америке" получил "Оскар"

27 февраля 2017, 09:52

Создатели посвятили свою картину "жертвам насилия со стороны полиции и расового насилия".


Мини-сериал "О.Джей: Сделано в Америке" завоевал "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC, передает РИА Новости.

Создатели посвятили свою картину "жертвам насилия со стороны полиции и расового насилия".

В этой категории также были представлены картины "Море в огне" (Fire at Sea) Джанфранко Рози, "Тринадцатый" (13th) Авы Мари Дюверней, "Я не твой негр" (I Am Not Your Negro) Рауля Пека и "Анимированная жизнь" (Life, Animated) Роджера Росса Уильямса.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях, в том числе за документалистику.

Фото: кадр из сериала

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