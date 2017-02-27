Визит в Казахстан Шавката Мирзиёева решит вопрос проекта на Аральском море

В Кызылординской области население с особым ожиданием отнеслось к новости о том, что первый свой государственный визит Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в текущем году совершит в Казахстан, сообщает корреспондент BNews.kz.

Люди надеются, что в результате визита решится вопрос с реализацией второй фазы глобального проекта «Регулирование реки Сырдарьи и спасение северной части Аральского моря».

«В Кызылординской области уже не один год, как реализована первая фаза проекта РРССАМ, - рассказал писатель-эколог Сайлаубай Жубатырулы. - Это стало возможным благодаря постоянной заботе Главы государства о жителях Приаралья. В результате реализации первой фазы проекта появилась Кокаральская плотина. Вернулось к людям Аральское море, которое мы почти потеряли, появились исчезнувшие виды рыб, возобновили свое ремесло аральские рыбаки. Заметно вырос уровень жизни населения. Мы все ждем, когда начнется практическая работа над вторым этапом проекта»

Действительно, реализация первой фазы проекта «Регулирование русла Сырдарьи и спасение северной части Аральского моря» стала одним из наиболее важных событий последних лет для приаральского региона. И самым важным пунктом здесь является ввод в 2005 году в строй Кокаральской плотины, отделившей казахстанскую часть Арала. После этого спасение северной части Аральского моря стало реальностью. В 2006 году специалисты впервые отметили подъем уровня моря, а вместе с ним - снижение степени минерализации морской воды. Со временем она уменьшилась с 23 до 17 граммов на один литр. Если в самые тяжелые для Арала годы в море обитала лишь камбала Глосса, то сегодня здесь водится 23 вида рыбы, стал изменяться микроклимат. А расстояние от города Аральска до, собственно, моря сократилось со 100 до 17 километров.

Возродилось и рыболовство, которым испокон веков занимались люди, живущие у моря, а в аулы стали возвращаться те, кто когда-то покинул родные места в поисках лучшей доли. По-иному выглядят сегодня почти опустевшие некогда аулы Каратерен, Боген, Акеспе, Косжар, Аманоткель, Карашалан, лучше стали жить люди. Появилась реальная возможность для возрождения промыслового лова рыбы и открытия новых рабочих мест. В области был создан рыбный консорциум, который с первого дня ведет активную работу. Из года в год предприятия по переработке рыбы увеличивают объемы продукции.

Как считают специалисты, реализация второй фазы проекта «РРССАМ» положительно повлияет на экономическую и социальную ситуацию всего Приаралья. Начнется процесс устойчивого водоснабжения орошаемых земель общей площадью 63 тысячи гектаров, обводнение сенокосных и пастбищных угодий. А главное, примерно в полтора раза увеличится площадь северной части Аральского моря и почти вдвое - его объем.

Как рассказали в акимате Аральского района, в дальнейших планах рыбоводов разведение осетра, судака и других ценных пород рыбы. Это позволит открыть новые предприятия, дополнительные рабочие места, а значит, увеличить налоговые отчисления в бюджет.

«Мы хорошо знаем о том, что руководство области проводит большую работу, цель которой - начало реализации второй фазы проекта «РРССАМ», - отметил Жубатырулы. - Об этом часто пишут газеты, показывают телеканалы. Это важно не только для Аральского района или области, но и всей республики. И есть определенное беспокойство насчет того, когда все-таки вопрос с началом реализации проекта решится. Понятно, что Сырдарья река трансграничная, и без согласия ближайших соседей, Узбекистана, здесь нельзя. У нас большая надежда на правительство этой страны и лично её Президента Мирзиёева».

Ситуацию прокомментировал аким Кызылординской области Крымек Кушербаев.

«Стоимость проекта (второй фазы РРССАМ - Авт.) 23,2 миллиарда тенге, - сказал он. - И 85% этой суммы финансирует Всемирный банк, 15% Правительство Казахстана. Несмотря на наличие соглашения, необходимо согласие руководства Узбекистана, поскольку Сырдарья - трансграничная река. Соседи начали ставить ряд условий, среди которых подача воды в Арнасайское водохранилище и другие.

В результате было потеряно драгоценное время. В ходе недавней рабочей поездки в Узбекистан мы убедились в том, какие произошли изменения в политике этой страны относительно Казахстана. В конце марта нынешнего года ожидается официальный визит в Астану президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Думаю, в ходе встреч в этом вопросе будет поставлена точка. Реализация второй фазы проекта может начаться уже в нынешнем году. И тогда объемы вылова рыбы на Малом Арале достигнут 30 тысяч тонн в год. Не говоря уже о его значении для экологии края. Осталось совсем немного, подождем».

Напомним, ряд СМИ сообщил о предстоящем вскоре визите в Казахстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте 2017 года совершит государственный визит в Казахстан. Об этом 23 февраля сообщил первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов.

«Сегодня мы ведем самую тщательную подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Казахстан, который должен состояться в ближайшее время. Хочу особо отметить, что это первый визит вновь избранного президента Узбекистана в Казахстан после официального вступления в должность. По нашему убеждению, он должен открыть новый этап в стратегическом партнёрстве между нашими странами», - заявил Раматов, выступая на 16-м заседании узбекско-казахстанской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.